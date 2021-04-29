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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مجلس القضاء ينعي القاضي عبدالكريم فرج والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 أبريل 2021
متابعات_ الخليج 365
نعى مجلس القضاء الأعلى، اليوم، القاضي عبد الكريم فرج رئيس الشعبة التجارية بمحكمة استئناف عدن الذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء في السلك القضائي.
وأشار المجلس الى أن الفقيد كان أحد الكفاءات القضائية المشهود له بالعفة والنزاهة والذي قدم للوطن خدمات جليلة .. معبرا عن عظيم المواساة لأسرته وزملائه منتسبي السلك القضائي، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وان يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.