مجلس القضاء ينعي القاضي عبدالكريم فرج

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

نعى مجلس القضاء الأعلى، اليوم، القاضي عبد الكريم فرج رئيس الشعبة التجارية بمحكمة استئناف عدن الذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء في السلك القضائي.



وأشار المجلس الى أن الفقيد كان أحد الكفاءات القضائية المشهود له بالعفة والنزاهة والذي قدم للوطن خدمات جليلة .. معبرا عن عظيم المواساة لأسرته وزملائه منتسبي السلك القضائي، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وان يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.