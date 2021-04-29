شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وكيل وزارة الخارجية يلتقي سفير كوبا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

التقى وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور منصور بجاش، اليوم مع السفير الكوبي أورلاندو ريكيهو غوال، حيث جرى بحث مجالات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، بالإضافة الى مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.



وخلال اللقاء أشاد وكيل وزارة الخارجية بموقف الحكومة الكوبية الداعمة لليمن حكومة وشعباً، مستعرضاً مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية بما في ذلك الوضع الإنساني الذي تشهده محافظة مأرب جراء استمرار التصعيد العسكري لمليشيا الحوثي الانقلابية على المحافظة التي تحتضن أكثر من مليوني نازح، مؤكدا حرص الحكومة على انهاء معاناة أبناء الشعب اليمني والتوصل الى سلام شامل ومستدام قائم على المرجعيات الاساسية المتفق عليها.

بدوره، جدد السفير الكوبي التأكيد على موقف بلاده الثابت الداعم لليمن وحكومته الشرعية، وللجهود الرامية إلى تحقيق السلام وعودة الأمن والاستقرار.