حضرموت للإعلام والتنمية تنفذ حملة توعوية بمناسبة اليوم العالمي للسلامة المهنية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 أبريل 2021

الخليج 365 - الملا

نفذت مؤسسة حضرموت للإعلام والتنمية حملة توعوية بمناسبة اليوم العالمي لسلامة المهنية الذي يصادف الـ 28 من أبريل من كل عام بالشراكة مع إدارة السلامة والصحة المهنية بمكتب وزارة التعليم الفني والتدريب المهني بساحل حضرموت .



حيث تهدف الحملة الى توعية العاملين واصحاب المهن بأهمية السلامة والصحة المهنية في جميع المجالات العملية واستخدام كافة السبل وطرق السلامة للحفاظ على صحة الاشخاص والعاملين، والتأثير الايجابي الذي ينتج عنه زيادة في القدرة الانتاجية للعاملين والمهنيين.

وتتضمن الفعالية عدد من الفلاشات الاذاعية والمرئية التي توضح أهمية تطبيق معايير السلامة المهنية في مرافق العمل والالتزام، وتتضمن كذلك الحملة عدد من البوسترات الإرشادية.

واكد مدير البرامج والأنشطة بمؤسسة حضرموت للإعلام والتنمية الاستاذ شادي محمد بوعسكر ان مؤسسة وضعت في خطتها للعام 2021 م مجموعة من الانشطة والفعاليات المجتمعية التي تهدف الى رفع مستوي الوعي الثقافي لدى الفرد والمجتمع، وتعتبر فعالية اليوم العالمي للسلامة المهنية واحده من أهم هذه الانشطة التي وردت في خطة المؤسسة للعام الجاري.

وثمن بو عسكر جهود قيادة المؤسسة المتمثلة برئيس مجلس ادارتها الاستاذ امير عبدالله باعويضان في تذييل كثير من الصعوبات لإنجاح هذه الفعالية وفعاليات المؤسسة، معبرا كذلك عن شكره للدكتور للدكتور عبدالله بامحسون على دعمه وتشجيعه الانشطة التي تنفذها المؤسسة بما يخدم المجتمع