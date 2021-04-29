استعراض دراسة فنية لمحطة كهرباء بالطاقة الشمسية لمديرية ثمود

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

استعرض لقاء اليوم بسيئون برئاسة وكيل محافظ حضرموت المساعد لشؤون الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي الدراسة الفنية لمحطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية لمديرية ثمود بقدرة واحد ميقاوات.



مدير الشركة المنفذة للدراسة المهندس أيوب عطيفة، قدم شرح عن المحطة التي ستعمل وفق آخر التطورات العالمية المعمول بها في توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، وبما يساعد في استدامة المشروع ورفع القدرة التوليدية مستقبلا للمحطة لتلبية الاحتياج.

وأكد اللقاء على سرعة استكمال الدراسة من قبل اللجنة المشكلة من السلطة المحلية وشركة استدامة انرجي الكندية، ورفعها للسلطة المحلية في صورتها النهائية للبدء في تنفيذ المشروع.

وتطرق اللقاء الذي حضره مندوب شركة استدامة انرجي الكندية باليمن المهندس سالم حمدون الى المميزات الفنية التي تضمنتها الدراسة المتمثلة بعمر افتراضي اطول يصل الى حوالي 10 سنوات وجودة أداء عالية للمحطة التي ستعتبر أول تجربة تنفذ في اليمن.

وكانت لجنة المناقصات الفرعية بوادي حضرموت والصحراء اقرت اعتماد تمويل مشروعي محطتي توليد بالطاقة الشمسية في مديريتي ثمود ورماه الصحراويتين.