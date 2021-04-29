رئيس الوزراء يشيد بالدور الجوهري لجامعة حضرموت في خدمة العلم والمعرفة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 أبريل 2021

الخليج 365 - المكـلا

أشاد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، بالدور الجوهري لجامعة حضرموت في الجوانب التعليمية والأكاديمية والتنويرية، وما تبذله من جهود في خدمة العلم والمعرفة.



ونوه الدكتور معين عبدالملك، لدى زيارته لجامعة حضرموت، بالتطور والتوسع الذي تشهده الجامعة واهمية ان تركز على التخصصات النوعية .. مؤكدا اهتمام الحكومة بمعالجة التحديات التي تواجهها الجامعة، ضمن رؤيتها ان تطوير التعليم هو المرتكز الاساسي لاحداث اي نهضة اقتصادية وتنمية حقيقية، لافتا إلى الدور الحيوي للجامعات والنخب الاكاديمية في رفع مستوى الوعي المجتمعي تجاه مختلف القضايا.

وعقد رئيس الوزراء، اجتماعا بقيادة رئاسة الجامعة، الذين رحبوا بزيارته وتفاعله مع متطلبات وقضايا الجامعة.

وتطرق الاجتماع الى سير العملية التعليمية والأكاديمية في الجامعة التي تضم 15 كلية وحوالي 17 الف طالب وطالبة، والاحتياجات والمتطلبات في تطوير البنى التحتية وتوفير درجات وظيفية، وغيرها من القضايا.

رافق رئيس الوزراء وزيري التربية والتعليم الدكتور طارق العكبري، والاشغال العامة والطرق مانع بن يمين ومحافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء فرج البحسني.