"محلية شبام" تنطم أمسية لكوادر المديرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 أبريل 2021

الخليج 365 - شبام

وقعت السلطة المحلية بمديرية شبام ممثلة بالمهندس هشام غالب بن طالب، مدير عام مديرية شبام، الأربعاء، اتفاقية عمل شراكة بينها وبين نقابة المهندسين بمحافظة حضرموت تسعى لتفعيل أوجه التعاون المشترك بين الجانبين فيما يتعلق بالمجال الهندسي للمشاريع بالمديرية ومساهمة نقابة المهندسين في اعداد وتقييم مقترحات المشاريع وتقديم الحلول الهندسية للمديرية وتأهيل وخلق فرص عمل للمهندسين بالمديرية .



وأكد المدير العام المهندس هشام بن طالب خلال توقيع الاتفاقية إلى وقوف السلطة المحلية بمديرية شبام إلى جانب دعم نقابة المهندسين لتأهيل مهندسي المديرية وخلق فرص عمل لهم توافقا والتطوير التنموي القادم التي تسعى له السلطة المحلية بالمديرية.

وعبر رئيس نقابة المهندسين بمحافظة حضرموت المهندس عمر مبروك مخير عن سعادته بتجاوب السلطة المحلية بمديرية شبام الذي يعطي دافعا كبير لتوسيع نشاط النقابة داخل المديرية ودعم المهندسين خاصة وأنها الجهة المعتمدة والرسمية المختصة بالمجال الهندسي.

وجرى توقيع اتفاقية عمل الشراكة بين الطرفين بحضور رئيس لجنة التخطيط والتنمية بمديرية شبام ومندوب فرع النقابة بالمديرية ومهندس السلطة المحلية أنور القيسي .

وفي السياق نفسه اقامت النقابة مساء اليوم بالتعاون مع السلطة المحلية بالمديرية امسية لكافة مهندسي المديرية تهدف إلى التعريف بدور النقابة تجاه خدمة ودعم المكاتب الهندسية والمهندسين وتأهيلهم للمساهمة في مشاريع المديرية والتعاون مع السلطة المحلية.

وأشاد المدير العام على هذه اللفته معبر عن سعادته بالحضور الكبير وتقارب مهندسي المديرية مشدد على ضرورة التعاون والوقوف صف واحد إلى جانب السلطة المحلية والنقابة من أجل تطوير العمل الهندسي والاهتمام به مشيرا إلى شخصه الذي التمس معاناة البطالة كمهندس خلال الفترة الماضية.

وأشار المهندس هشام بن طالب مدير عام مديرية شبام إلى الدور الكبير الذي ستساهم به النقابة في المرحلة القادمة والتي سترى المديرية فيها النور من خلال الكثير من مشاريع التنمية التي ستشهد كافة مناطق المديرية باذن الله مما سيساهم في خلق الكثير من فرص العمل للكوادر الهندسية بالمديرية.

وتحدث رئيس لجنة التخطيط والتنمية بمديرية شبام الأستاذ خالد عمر باحندوح في الأمسية التي ضمت عدد من المكاتب الهندسية والمهندسين بالمديرية مشيرا إلى ما تسعى إليه السلطة المحلية بمديرية شبام بقيادة المهندس هشام غالب بن طالب لانشاء خطة خمسية للتنمية بالمديرية ستحتاج إلى كافة المجالات الهندسية بمشيئة الله.

واختتم الأمسية رئيس النقابة بشرح مبسط عن أبرز الرؤى التي تسعى إليه النقابة لتطوير وتأهيل المهندسين بمحافظة حضرموت والمديرية بشكل خاص وخلق فرص عمل لهم موكدا أن النقابة سعت إلى طرق الكثير من ابواب السلطات والجهات المعنية للضعط وانتزاع حقوق المهندس الذي عانا كثيرا من الاوضاع الراهنة.