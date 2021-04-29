سقطرى.. الشرطة تصدر تعميمًا برفض التعامل مع نظام البصمة الإماراتي

المنامة - ياسر ابراهيم - أصدر، عقيد فايز سالم الشطهي، مدير عام شرطة أرخبيل سقطرى، قرارًا وجّه فيه "جميع منتسبي وزارة الداخلية بعدم التعامل مع نظام البصمة الإماراتي، والتي يروج لها في المؤسسة الأمنية والدفاعية في المحافظة".

ودعا عقيد فايز الشطهي، مدير عام شرطة أرخبيل سقطرى، في وثيقة حصل "يمن شباب نت"، على نسخة منها، "كافة الضباط والصف والأفراد وجميع منتسبي وزارة الداخلية بعدم الانصياع لتلك الدعايات المغرضة".

وطالب الشطهي، بالعمل بموجب تعميم محافظ المحافظة، من أجل الحفاظ على الشرف العسكري المناط بالحفاظ على الوطن وأمنه واستقراره.

وذكر، الشطهي، أن هذا القرار يأتي، لما تقتضيه مصلحة الحفاظ على المؤسسة الأمنية وعدم الزج بها في أتون الصراعات الخفية بين أطراف تنوي إبعاد الأمن عن مصادره الوطنية،

وفي وقت سابق، وجه رمزي محروس محافظ محافظة أرخبيل سقطرى، كافة الوحدات الأمنية والعسكرية بالمحافظة، بعدم التعامل مع لجنة ما تسمى بـ"لجنة البصمة" التابعة للإمارات.

يأتي هذا بعد أيام من مغادرة الوفد السعودي للجزيرة، والذي تعهد بحسب مسؤول حكومي بإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل الانقلاب الإماراتي في الجزيرة، والذي نفذته في يونيو 2020.

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