الدفاع المدني بوادي حضرموت يوجه بالابتعاد عن مجاري السيول والادوية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 أبريل 2021

الخليج 365 - متابعات

اصدرت مصلحة الدفاع المدني بوادي حضرموت والصحراء، تعميما لجميع المواطنين، بالابتعاد عن مجاري السيول، وجميع الساكنين بجوار الاودية وخاصة المناطق التي يعبر منها سيل وادي سر ووادي عدم.



وشددت مصلحة الدفاع المدني على أهمية توخي الحيطة والحذر لوجود سيل كبير قادم من وادي سر وعدد من الوديان المجاورة وادي عدم ووادي العين وتاربة ووادي بن علي وغيرها من الوديان والتي تمر عبر مناطق وأحياء مديريات القطن وشبام وسيئون وتريم والسوم والمسيلة.

ونبه الدفاع المدني سائقي السيارات بانواعها والدراجات بعدم العبور فوق ردميات مجاري الصرف الصحي بمديريات تريم وسيئون ، نظرا لتشبعها بالمياة جراء السيول والامطار وعبور السيول منها لأن ذلك قد يودي لانهيار الردميات وعلوق السيارات والدراجات تؤدي الى اضرار أخرى.

ودعا الدفاع المدني الجميع الابتعاد عن مجاري السيول وعدم قيادة السيارات وانعدام الرؤية في تلك الادوية وعدم اقتراب الاطفال من هذه الوديان أو المستنقعات التي أحدثتها الأمطارأو اللعب بالقرب منها أو من أعمدة الكهرباء خلال هذه الايام المباركة التي يتوقع استمرار الامطار فيها بغزاره الى متوسطة ، جعلها الله سقيا رحمة،وصيبا نافعا.