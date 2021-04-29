انقاذ مواطنين كانو على متن سيارة هايلوكس في سيل وادي دوعن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 أبريل 2021

الخليج 365 - متابعات

قام مواطنين مساء الاربعاء، بانقاذ مجموعة اشخاص كانو على متن سيارة هايلوكس بعد غرقهم في احد السيول بعد ان وصل الى منطقة فضح ال بشر



وحسب شهود فان السيول الجارفة اغرقت سيارة تتبع شخص يدعى "سالم بوسلوم" على متنها اربعة من ابناء تهامة - الحديدة ـ الا ان جهود شبابية انقذتهم.

واكد المصدر ان شخصا لازال مفقود فيما تم انقاذ البقية الاخرين.

وفي ذات السياق اكدت مصادر ميدانية ان سيل وادي سر وصل الى الجسر في مدينة العقاد "الصبة" وهو ماقد يترتب عليه انقطاع الخط الرابط بين مديريتي القطن وسيئون