وحدة التنبؤات الجوية بحضرموت تصدر التنبيه الثاني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 أبريل 2021

الخليج 365 - المكـلا

قالت وحدة التنبؤات الجوية بمحافظة حضرموت، اليوم، إن تاثيرات الأخدود الجوي، ستستمر خلال 48 ساعة القادمة.



وأضافت في بيان لها، إن العواصف الرعدية ستنشط خلال ساعات ما بعد الظهيرة والمساء على أجزاء من محافظة‎حضرموت الوادي والهضاب ومرتفعات وارياف وأجزاء من مناطق الساحل.

ونبه البيان، كافة المواطنين بعدم المجازفة بعبور الأودية وممرات فروع السيول نتيجة لتدفق السيول في عدد كبير من الأودية بوادي وهضاب حضرموت الداخلية وارياف الساحل نتيجة لهطول الامطار الغزيرة خلال الساعات الماضية