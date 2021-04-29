مؤسسة غراس التنموية تقيم المسابقة التقييمية الأولى في القراءة لطلاب التحفيظ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 أبريل 2021

الخليج 365 - متابعات

أقامت مؤسسة غراس التنموية - تريم المسابقة التقييمية الأولى في القراءة لطلاب مدارس التحفيظ بمنطقة ثبي



( مدرسة الفرقان - مدرسة ذو النورين - مدرسة النور - مدرسة الإيمان ) يوم الاربعاء، في مسجد البر.

وشارك في المرحلة الاولى عدد من الطلاب ومرت المسابقة بثلاث مراحل وقد تم عمل تصفيات وتاهل الى المرحلة النهائية ( 4 ) طلاب يمثلون مدارسهم ،حيث اسفرت النتيجة النهائية على مايلي: الأول مشترك بين الطالبين أبراهيم علي مبارك ملص يمثل مدرسة ذو النورين والطالب عبدالعزيز ياسر سنجل ممثل مدرسة الايمان وقد حاز كلا منها على 99٪ درجة ،ياتي في المرتبة الثانية حسن احمد رجب عوض عاشور عبد ممثل مدرسة النور وحاز على درجة 98٪

واسامه محمد احمد بريشان في المرتبة الثالثه ممثل مدرسة الفرقان وحاز على 96٪ درجة.

وجاء في حديث مسؤول المسابقة وهو رئيس لجنة القراءة والكتابة التابع لبرنامج تحسين وتطوير الحلقات الاستاذ علي ربيع باعديل عن الاهتمام بهذه الكوكبة من الطلاب المتميزين الذي انجبتهم مدارس التحفيظ بالمؤسسة متمنيا لهم التوفيق في مسيرتهم التعليمية والقرآنية.

شاكراً المؤسسة لرعايتها واهتمامها بمدارس التحفيظ بالمنطقة وعلى جهودهم المبذولة ودعمهم المستمر في خدمة تعليم القرآن الكريم.