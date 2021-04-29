شاب ينقذ حياة طفل سقط في خزان ماء ساخن بإب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 أبريل 2021

الخليج 365 - متابعات

اثارت قصة شاب قام بانقاذ طفل من الغرق في محافظة إب وتوفي حينها، ردود افعال مشيدة بالدور البطولي الذي قام بها الشاب ذاك



وفي تفاصيل الحكاية ان شاب في محافظة إب توفي أثناء محاولته انقاذ طفل سقط في خزان ماء حار.

وحسب روايات السكان، فان الطفل محمد أمين ردمان سقط في خزان ماء حار في ( محافظة إب - مدينة القاعده - مقابل مطعم الراسني ) وبالرغم من ان كل من كان موجودا حينها لم يستطع مساعدة الطفل، خوفا من حرارة الماء إلا أن هناك شاب قفز إلى الخزان فأنقذ الطفل.

وأثارت الواقعة اشادات واسعة بالشاب الذي أنقذ الطفل، وحزن كبير عم الاوساط لوفاتهما.