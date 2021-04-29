الجيش الوطني يستهدف الميليشيات الحوثية في محيط مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

قصفت مدفعية الجيش الوطني، الأربعاء، تجمعات لمليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في جبهة المشجح في الأطراف الغربية لمحافظة مأرب.



واستهدف القصف المدفعي مجاميع للمليشيا الحوثية، كانت تستعد للتسلل باتجاه مواقع في جبهة المشجح، بحسب ما ذكر موقع "سبتمبرنت" افخباري اليمني.

وأدى القصف إلى مصرع وجرح العشرات من عناصر الميليشيا الحوثية، وتدمير 6 عربات عسكرية مسلحة تابعة لها.

واستهدفت قوات الجيش بقصف مدفعي مماثل تجمعات الميليشيا الحوثية، في جبهتي جبل مراد، والعبدية، جنوب المحافظة.

وأسفر القصف عن مصرع أكثر من 20 عنصراً من الميليشيا، وجرح آخرين، علاوة على تدمير آليات قتالية تابعة لها.

وقصفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأربعاء، بعدة غارات جوية، مواقع وتجمعات الميليشيا الحوثية، في أطراف المحافظة، وكبدتها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.