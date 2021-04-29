المليشيا الحوثية تفجِّر منزل مواطن في منطقة الشقب بتعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 أبريل 2021

الخليج 365 ـ تعز

أقدمت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً، الخميس، على تفجير منزل مواطن في محافظة تعز، (جنوب غربي اليمن).



وأكد مصدر محلي أن مليشيا الحوثي فجّرت منزل ‏المواطن علي محمد عبدالله، في أطراف منطقة الشقب شرقي المحافظة.

وأفاد أن المليشيا قامت بتفجير المنزل على خلفية ولاء المواطن "علي" للقوات الحكومية.

وبحسب تقارير حقوقية، بلغ عدد المنازل التي تعرضت للتفجير من قِبل عناصر مليشيا الحوثي في منطقة الشقب بمفردها الواقعة شرقي المحافظة نحو 23 منزلا.