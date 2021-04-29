مواجهات ليلية في مدينة الحديدة بين المشتركة والمليشيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 أبريل 2021

الخليج 365 ـ متابعات

شهدت جبهات الساحل الغربي، الساعات الماضية، اشتباكات داخل مدينة الحديدة جراء استهداف مليشيات الحوثي أحياء سكنية محررة، تزامناً مع استقبال منتسبي اللواء الثالث حراس الجمهورية قائد اللواء العائد إليهم بعد أشهر من الغياب القسري.



وأفاد الإعلام العسكري، أن وحدات من القوات المشتركة اشتبكت مع مليشيات الحوثي داخل الحديدة زهاء ساعة انتهت بإخماد مصادر نيران المليشيات الحوثية التابعة لإيران.

مؤكداً دك أهداف ثابتة للمليشيات الحوثية بعد رصد استخدامها في استهداف الأحياء السكنية المحررة في شارعي صنعاء والخمسين.

وكان العميد قائد الورد، قائد اللواء الثالث حراس الجمهورية عاد في الساعات الأولى من مساء الأربعاء إلى عرينه في الجبهة المتقدمة داخل مدينة الحديدة وسط حفاوة منتسبي اللواء، وذلك بعد غياب دام أشهراً، جراء وقوعه في أسر عصابة مسلحة غرب تعز أثناء زيارته لأسرته النازحة في مدينة التربة، وتم تحريره مؤخراً بعملية نوعية