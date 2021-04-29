شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البيضاء.. قبائل ذي ناعم تحرر مناطق جديدة من الحوثيين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 أبريل 2021

الخليج 365 ـ البيضاء

حررت قبائل طياب بمديرية ذي ناعم التابعة لمحافظة البيضاء، وسط البلاد، مواقع جديدة، الخميس 29 أبريل /نيسان 2021.



وذكرت مصادر عسكرية ميدانية، بأن قبائل طياب شنت هجوماً تم فيه تحرير عدة موقع ودحر الحوثيين.

وأشارت المصادر إلى أنه "تم إحراق بي إم بي واطقم وتعزيزت بالكامل في كمين محكم وغنايم، مضيفة أن المعركة مستمرة".