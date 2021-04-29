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البيضاء.. قبائل ذي ناعم تحرر مناطق جديدة من الحوثيين

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اليمن العربي ـ البيضاء 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 أبريل 2021

الخليج 365 ـ البيضاء

حررت قبائل طياب بمديرية ذي ناعم التابعة لمحافظة البيضاء، وسط البلاد، مواقع جديدة، الخميس 29 أبريل /نيسان 2021.

 

وذكرت مصادر عسكرية ميدانية، بأن قبائل طياب شنت هجوماً تم فيه تحرير عدة موقع ودحر الحوثيين.

 

وأشارت المصادر إلى أنه "تم إحراق بي إم بي واطقم  وتعزيزت بالكامل في كمين محكم وغنايم، مضيفة أن المعركة مستمرة".

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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