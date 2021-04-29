شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزارة الخدمة المدنية تعلن يوم الأحد القادم إجازة رسمية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، يوم الأحد القادم إجازة رسمية لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة بمناسبة ذكرى عيد العمال العالمي.



وذكر بيان للوزارة، وفقا وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن أن ذكرى يوم العمال العالمي اول مايو إجازة رسمية لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة وذلك استناداً إلى القانون رقم (2) لسنة 2000م بشأن الإجازات والعطلات الرسمية وكونها تصادف يوم اجازة فإنها تعوض باليوم التالي الاحد 2 مايو 2021م .

وعبرت الوزارة عن اسمى ايات التهاني للقيادة السياسية وإلى كافة العاملين في الدولة بمناسبة عيدهم العالمي .