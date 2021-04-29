مدير الشركة اليمنية للغاز يطع على سير العمل بمنشأة مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

اطلع مدير عام الشركة اليمنية للغاز المهندس محسن بن وهيط، اليوم، على سير العمل بمنشأة مأرب للغاز وآلية الإنتاج والتوزيع اليومية وخطة المنشأة لتغطية إحتياجات السوق خلال أيام الشهر الفضيل.



وتعرف المهندس بن وهيط، من نائب منشأة الغاز بمحافظة مأرب المهندس صالح بن جلال، على آلية وكمية الإنتاج اليومي في المنشأة وآلية التوزيع على وكلاء الشركة في مدينة مأرب و عموم مديريات المحافظة.

وأوضح بن وهيط، أن الشركة اليمنية للغاز تسعى ضمن خطتها المستقبلية لتأمين مخزون استراتيجي لفرعها في محافظة مأرب بما لا يقل 30 ألف اسطوانة غاز منزلي بما يمكنه من مواجهة الطلب المتزايد على مادة الغاز في مدينة مأرب وعموم مديريات المحافظة التي تحتضن أكثر من 2 مليون و300 ألف نازح ..مشيراً إلى أن الشركة تعمل حالياً على التقييم واعادة النظر في نسب حصص المحافظات من مادة الغاز المنزلي وتحديد نسبة كل محافظة بناء على الكثافة السكانية ونسبة تواجد النازحين فيها لضمان التوزيع العادل لمادة الغاز على كل المحافظات .

من جهته أكد نائب مدير منشأة الغاز بمأرب، أن الوضع التمويني لمادة الغاز المنزلي مستقر في عموم مديريات محافظة مأرب وأن مادة الغاز متوفرة لجميع المواطنين بالسعر الرسمي المقدر ب 3200 ريال..مشيرا إلى أن المنشأة تقوم بتوزيع إنتاجها اليومي المقدر بـ 8000 أسطوانة على وكلائها في مدينة مأرب وجميع المديريات بشكل يومي لتغطية احتياج السوق وتلافي حدوث أي أزمة.