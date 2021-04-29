وزير الصحة يشيد بجهود مؤسسة أمراض القلب بالمكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أشاد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، بجهود مؤسسة أمراض القلب الخيرية بالمكلا، ومركز نبض الحياة لأمراض وجراحة القلب، وما يقدموه لمرضى القلب من خدمات صحية.



جاء ذلك حلال زيارته للمؤسسة والمركز، امس، مستمعاً من رئيس المؤسسة محمد باشعيب، الى شرح عن الخدمات الصحية التي تقدمها المؤسسة والمركز، لمرضى القلب..مشيرا الى أن إجمالي العمليات التي أجراها مركز نبض الحياة في العام الماضي، بلغت 200 عملية قلب مفتوح و2188 قسطرة تشخيصية وعلاجية.

وكان الوزير بحيبح قد تفقد الحملة الطبية لجراحة القلب المفتوح لدى الكبار بمشاركة جراح القلب البروفيسور ماجد عثمان..مؤكداً حرص الوزارة على تقديم كافة الدعم والتسهيلات اللازمة للمؤسسة.