تعز.. لجنة الطوارئ بالمحافظة تناقش نتائج زيارة اللجنة الطبية الى مراكز العزل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقشت لجنة الطوارئ لمواجهة وباء فيروس كورونا المستجد( كوفيد-19) بمحافظة تعز في اجتماعها، امس، مع اللجنة الفنية الطبية الاستشارية للجنة الطوارئ، نتائج زيارتهم الميدانية لمراكز العزل في المحافظة .



وفي الاجتماع الذي تراسه وكيل المحافظة رئيس اللجنة عارف جامل، استعرضت اللجنة الفنية الطبية برئاسة الدكتور وحيد السويدي، نتائج زيارتها الاولية لمراكز العزل في المستشفى الجمهوري ومستشفى خليفة ومركز العزل في المخا والتصورات الاولية لاحتياجات تلك المراكز من المستلزمات والأدوية وتدريب وتأهيل الكوادر الطبية.

واكد الوكيل جامل، على اهمية دور اللجنة الفنية الطبية في تقديم التصورات والاحتياجات اللازمة لمراكز العزل وتدريب وتأهيل الكوادر الطبية وكل مايتعلق بسير الاجراءات العلاجية ومستوى الخدمات الطبية والرعاية الصحية اللازمة لمرضى فيروس كورونا والرفع الصعوبات التي تواجه عملهم لمعالجتها..مؤكدا تقديم التسهيلات والدعم اللازم لانجاح مهامها .

وناقش الاجتماع مستوى تنفيذ حملة لقاح كوفيد 19 الذي تم تدشينها الاسبوع الماضي من قبل السلطة المحلية.

واشار مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة الدكتور راجح المليكي، الى تشكيل العديد من الفرق المتحركة والثابتة والذي تم البدء بثلاثة مراكز بمستشفى الثورة والجمهوري والمظفر..مشيرا الى اقبال الكثير من المواطنين لأخذ جرعات التحصين ضد فيروس كورونا.

كما ناقش الاجتماع توفير الأدوية اللازمة لمرضى كورونا والزام كل المستشفيات الخاصة باستقبال الحالات المصابة وتقديم الرعاية الصحية الاولية للمرضى المصابين بفيروس كورونا بالتنسيق مع لجنة الطوارئ ومكتب الصحة بالمحافظة .

وفي الاجتماع اكد الدكتور احمد منصور مدير المختبرات المركزية، وصول خمسة الف لقاح لفيروس كورونا..مشيراً الى خطتة بمسح المناطق الموبوئة في عدد من المديريات وذلك بعد تراجع عدد الحالات في المدينة من اجل اتخاذ الاجراءات الاحترازية في تلك المناطق للوقاية والحد من انتشار الوباء .

وخرج الاجتماع بعدد من القرارات منها توفير الادوية اللازمة لمرضى كورونا في مراكز العزل بشكل كامل وتاهيل الكوادر الطبية والعمل بمقترحات اللجنة الفنية الطبية المكلفة من لجنة الطوارئ.