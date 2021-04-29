تدشين حملة التحصين ضد كورونا في المهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

دشن مكتب الصحة والسكان بمحافظة المهرة، امس بمستشفى الغيضة المركزي، حملة التحصين ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حيث بلغت حصة المهرة من اللقاح 8 ألف و 120 جرعة لقاح ضد كورونا.



والحملة التي تستمر خلال الفترة من 28 إبريل الجاري حتى 9 مايو القادم، تستهدف الحملة العاملين في المجال الصحي، ومن تجاوز عمره 60 عاماً، والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة.

وأكد أمين عام المجلس المحلي في المهرة سالم نيمر، أهمية الحملة في وقاية المستهدفين من الإصابة بفيروس كورونا .. منوها بحرص السلطة المحلية في المهرة على إنجاح الحملة ضمن جهودها واهتمامها بقطاع الصحة .. مشيدا بجهود وزارة الصحة ومكتبها في المهرة والفرق العاملة في المهرة بمكافحة الأوبئة وحماية المواطنين.

من جانبه أكد نائب مدير عام مكتب الصحة والسكان لشؤون الرعاية الصحية الأولية الدكتور مبارك بن مزيون، انخفاض أعداد الإصابة بوباء كورونا والحميات الأخرى خلال الأيام القليلة الماضية.

حضر التدشين مدير عام مكتب الصحة والسكان في المهرة الدكتور عوض مبارك، ومدير الطوارئ بوزارة الصحة الدكتور منصور الحبشي، ومدير مستشفى الغيضة محسن بلحاف، ونائب مدير المستشفى للشؤون الفنية الدكتور سالم القميري ومدير إدارة التحصين بمكتب الصحة في المهرة محمد المعلم.