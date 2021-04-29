شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس الوزراء يعزي رئيس الجمهورية في وفاة سالم محمد هادي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رفع رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، برقية عزاء ومواساة إلى الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، في وفاة الشخصية الاجتماعية سالم محمد منصور هادي الذي وافته المنية بعد معاناة شديدة مع المرض.

