اللواء بن بريك: المرحلة القادمة ستشهد تحركات كبيرة لإصلاح الأوضاع ورفع المعاناة عن شعبنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد اللواء أحمد سعيد بن بريك رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، أن المجلس الانتقالي قوي، ويستمد قوته من إرادة وقوة شعبنا، ومن إرادة البسطاء والفقراء، وهو الأقرب والأكثر تعبيرا عن مطالب المواطنين.



وشدد اللواء بن بريك خلال لقاءٍ متلفز مع قناة "الغد المشرق"، ضمن برنامج "قضايانا" الذي عرض مساء الأربعاء، أن المجلس الانتقالي الجنوبي، لن يكون إلا مع الشعب ولن يخذله أبداً، مبشراً بأن المرحلة القادمة وخاصة بعد عيد الفطر المبارك، ستشهد تحركات كبيرة لإصلاح الأوضاع ورفع المعاناة عن شعبنا.

وانتقد اللواء بن بريك خلال اللقاء، ضعف أداء الحكومة، وعدم قدرتها على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، لافتاً إلى أن تأمين الخدمات للمواطنين يحتاج لوجود قرار قوي.

كما حذّر اللوء بن بريك من خطورة تواجد قوات المنطقة العسكرية الأولى في وادي حضرموت، بالنظر إلى كون أغلب منتسبي وحدات المنطقة من المؤيدين لمليشيا الحوثي، مؤكداً أنهم خطر على حضرموت الوادي.