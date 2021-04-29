‏ الارياني: تصريحات جواد ظريف محاولة للتغطية على دور ايران التخريبي في بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

وصف معمر الارياني وزير الاعلام والثقافة والسياحة، تصريحات وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، خلال لقائه ممثل مليشيا الحوثي الارهابية، بأنها محاولة لذر الرماد على العيون.



وأوضح معمر الارياني في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان تلك التصريحات محاولة للتغطية على الدور الذي لعبته طهران في إدارة الانقلاب الحوثي، وتفجير الحرب في اليمن، وتفاقم المعاناة الانسانية لليمنيين، وتقويض جهود التهدئة التي بذلتها الدول الشقيقة والصديقة منذ ستة اعوام‏.

واشار الارياني الى ان العالم بات يدرك جيدا الدور الايراني في دعم وتحريك مليشيا الحوثي الارهابية لزعزعة الأمن والاستقرار في اليمن، وافشال جهود الحل السلمي للازمة، ومساعيها تحويل اليمن إلى منصة لاستهداف دول الجوار وتهديد أمن الطاقة العالمي وخطوط الملاحة الدولية، وقاعدة لنشر الفوضى والارهاب في المنطقة‏.

واكد ان نظام طهران مطالب باثبات مصداقيته في دعم جهود احلال السلام في اليمن عبر سحب حاكمه العسكري في‎صنعاء المدعو حسن ايرلو، ووقف شحنات الاسلحة المهربة من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، وخبراء تطوير الأسلحة وصناعة الألغام والعبوات الناسفة،ووقف أنشطته الارهابية التي ينفذها الحرس الثوري وفيلق القدس.