شكرا لبحثكم عن خبر بحضور قيادات المجلس والسلطة المحلية .. الإنتقالي الجنوبي يقيم أمسية رمضانية للخطاب الإعلامي الجنوبي بين الواقع والطموح والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عدن - أنس أحمد: برعاية من الرئيس القائد عيدروس قاسم الزبيدي ، أقام المجلس الإنتقالي الجنوبي أمسية رمضانية للإعلاميين والصحفيين في العاصمة عدن تحت عنوان ( الخطاب الإعلامي الجنوبي الواقع - الطموح ). وترأس الفعالية القائم بأعمال رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي الدكتور ناصر الخبجي و القائم بأعمال الأمين العام للأمانة العامة للمجلس الانتقالي الأستاذ عدنان الكاف ورئيس انتقالي العاصمة عدن المهندس نزار هيثم وبحضور وكيل العاصمة عدن الاستاذ محمد سعيد سالم . وتحدثت الأمسية أن الإعلام الجنوبي يستلزم أن يعود بشكل أقوى لمواجهة مخططات الأعداء والإعلام المعادي، مؤكدة دعم المجلس الإنتقالي ممثلا بالرئيس القائد عيدروس قاسم الزبيدي لوسائل الإعلام المختلفة في المحافظات وأن يتم توحيد الاعلام خدمة للقضية الجنوبية وأهدافها .

كانت هذه تفاصيل خبر بحضور قيادات المجلس والسلطة المحلية .. الإنتقالي الجنوبي يقيم أمسية رمضانية للخطاب الإعلامي الجنوبي بين الواقع والطموح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.