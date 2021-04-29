بتمويل من مؤسسة صلة.. - وزير الصحة يفتتح قسم الطوارئ بمستشفى الأمومة والطفولة بالمكلا 

المنامة - ياسر ابراهيم - افتتح وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم محمد بحيبح، الأربعاء، مشروع تأهيل قسم الطوارئ العامة بمستشفى المكلا للأمومة والطفولة.

ويتضمن المشروع الذي يأتي بتمويل من مؤسسة صلة للتنمية، وتنفيذ مؤسسة قيم للتنمية، يتضمن تأهيل وترميم قسم الطوارئ وتأهيل الكادر الطبي العامل بالقسم.

واستمع الوزير إلى شرح حول التدخلات التي تضمنها المشروع من أعمال هدم، وإعادة بناء، وتوزيع لغرف القسم، بالإضافة إلى أعمال التمديدات الكهربائية والسباكة والصرف الصحي، ومكافحة العدوى، والديكور والحماية والأمن.

كما يشمل المشروع، فتح بوابة رئيسية خاصة بالقسم وغيرها من الأعمال، كما سيلحق المشروع تدريب وتأهيل كوادر قسم الطوارئ من أطباء وممرضين.

وأشاد وزير الصحة، بهذا المشروع الذي سيسهم في تخفيف معاناة المرضى لاستقبال المزيد من الحالات وتوفير الرعاية الصحية والعلاجية المناسبة لهم بالإضافة إلى تأهيل الكوادر الطبية العاملة في القسم من أطباء وممرضين.

وأكد الوزير حرص الوزارة على تقديم سبل الدعم لتطوير قدرات المستشفيات التي تقدم الخدمات للمواطنين والارتقاء بها؛ لتقدم خدمة علاجية ملائمة، وتذليل العقبات أمام القطاع الصحي طبقاً للإمكانات المتاحة.

ولفت إلى أهمية تظافر الجهود خاصة في هذه المرحلة الحرجة والتي تمر بها البلاد، مثمنا الجهود التي تقدمها مؤسسة صلة للتنمية في قطاع الصحة من مشاريع ضخمة تعزز البنية التحتية وتطور من مستوى الصحة في حضرموت.