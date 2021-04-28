معين عبدالملك يتفقد الجسور في مدينة المكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

تفقد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم، جسري حلة وابن سيناء في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت، ضمن الجهود المبذولة لتصريف مياه السيول وتسهيل تنقل المواطنين.



حيث زار ومعه وزيري الاشغال العامة والطرق مانع بن يمين، والتربية والتعليم الدكتور طارق العكبري ومحافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء فرج البحسني، جسر حلة المعلق، الذي يقع في الجهة الغربية لمدخل مدينة المكلا، ويربط المدينة بعدة محافظات (شبوة، أبين، عدن) ومحافظات الجمهورية.

ويبلغ طول الجسر 325 متر طولي، ويتكون من 5 فتحات كل فتحة عرضها 25 متر بإرتفاع 6 أمتار، وجدران ساندة بطول 100 متر في كل إتجاه، كما يحتوي على خطي مرور للسيارات يصل عرض كل جانب 10 امتار.

كما زار جسر ابن سيناء المعلق، بطول 415 متر طولي، ويتكون من 7 فتحات كل فتحة بعرض 25 متر، وبإرتفاع 6 أمتار، وجدران خرسانية ساندة بطول 100 متر في كل إتجاه.

ويحتوي الجسر على خطي مرور للسيارات يصل عرض كل جانب 10 أمتار، وتم إضافة فتحتين للجسر كل فتحة بعرض 20 متر وبإرتفاع 6 أمتار تم تصميمها بما يتناسب مع التصميم الأساسي للجسر.

وحث رئيس الوزراء على أهمية التوسع في مشاريع الجسور باعتبارها من المشاريع الحيوية والاهتمام بتصريف سيول الامطار تفاديا لاية كوارث.. منوها بدعم الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي بدولة الكويت الشقيقة في تمويل هذين الجسرين.