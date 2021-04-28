مركز الملك سلمان يوقع اتفاقية لتنفيذ توزيع زكاة الفطر في 8 محافظات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الانسانية، اليوم، مع ائتلاف الخير للاغاثة الانسانية، اتفاقية مشتركة لتنفيذ توزيع زكاة الفطر على الاسر المحتاجة والنازحة في 8 محافظات.



ووقع الاتفاقية في مقر المركز بالعاصمة السعودية الرياض، مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد البيز، وممثلة ائتلاف الخير للاغاثة وضحة عوض.

ويستفيد من توزيع الزكاة 294.000 شخص في محافظات عدن، والمهرة، ومأرب، وحضرموت، وأبين، ولحج، والضالع، وتعز، وشبوة.