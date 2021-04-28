شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نائب الرئيس يعزي رئيس الجمهورية في وفاة سالم محمد منصور هادي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رفع نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم، برقية عزاء ومواساة إلى فخامة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، في وفاة الشخصية الاجتماعية سالم محمد منصور هادي الذي وافته المنية بعد معاناة شديدة مع المرض.
وعبر نائب الرئيس في البرقية، عن أصدق التعازي والمواساة لفخامة الرئيس وأبناء الفقيد وأسرته ومحبيه، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.