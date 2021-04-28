نائب الرئيس يعزي رئيس الجمهورية في وفاة سالم محمد منصور هادي

وعبر نائب الرئيس في البرقية، عن أصدق التعازي والمواساة لفخامة الرئيس وأبناء الفقيد وأسرته ومحبيه، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رفع نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم، برقية عزاء ومواساة إلى فخامة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، في وفاة الشخصية الاجتماعية سالم محمد منصور هادي الذي وافته المنية بعد معاناة شديدة مع المرض.

محمد يوسف

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