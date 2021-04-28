جامعة شبوة تتسلم 50 جهاز حاسوب من شركة الغاز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

تسلمت جامعة شبوة، اليوم، 50 جهاز حاسوب مكتبي مقدمة من الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال.



وأشاد أمين عام محلي المحافظة عبدربه هشلة بالدعم والمساعدة التي تقدمها الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال للمحافظة خاصة في مجال التنمية المستدامة..مؤكداً أهمية استمرار علاقات الشراكة والتعاون بين الشركة والمحافظة خدمة للمصالح المشتركة بينهما.

من جانبه ثمن رئيس جامعة شبوة الدكتور توفيق باسردة، دعم ومساعدة شركة الغاز للجامعة بهذه الأجهزة والتي سيتم توزيعها على كافة الكليات التابعة للجامعة..معربا عن تطلع الجامعة لعقد شراكة فاعلة مع الشركة وبما يمكنهما من القيام بدورهما المنشود في خدمة عملية التنمية البشرية المستدامة في المحافظة.