اجتماع بالجوف يناقش دور الوحدة التنسيقية في تحديد الوضع الغذائي بالمحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش وكيل محافظة الجوف المهندس عبدالله الحاشدي، اليوم، التقارير الدورية للوحدة التنسيقية ودورها في تحديد الوضع الغذائي بالمحافظة .



واستعرض الاجتماع الذي حضره عدد من قيادات السلطة المحلية، التقارير التي انجزتها الوحدة التنسيقية و أبرز النقاط التي ستقوم الوحدة بتنفيذها، من تقارير أولية حسب الآليات التي وضعت، مع مراعاة الواقع في المحافظة.

وشدد الوكيل الحاشدي على ضرورة تنسيق الجهود ومعالجة الصعوبات والمشاكل التي يواجهها ابناء المحافظة..داعياً المنظمات الدولية الى اعادة النظر في الاعمال الانسانية في المحافظة.