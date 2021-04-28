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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اجتماع بالجوف يناقش دور الوحدة التنسيقية في تحديد الوضع الغذائي بالمحافظة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 أبريل 2021
متابعات_ الخليج 365
ناقش وكيل محافظة الجوف المهندس عبدالله الحاشدي، اليوم، التقارير الدورية للوحدة التنسيقية ودورها في تحديد الوضع الغذائي بالمحافظة .
واستعرض الاجتماع الذي حضره عدد من قيادات السلطة المحلية، التقارير التي انجزتها الوحدة التنسيقية و أبرز النقاط التي ستقوم الوحدة بتنفيذها، من تقارير أولية حسب الآليات التي وضعت، مع مراعاة الواقع في المحافظة.
وشدد الوكيل الحاشدي على ضرورة تنسيق الجهود ومعالجة الصعوبات والمشاكل التي يواجهها ابناء المحافظة..داعياً المنظمات الدولية الى اعادة النظر في الاعمال الانسانية في المحافظة.