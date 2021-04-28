هادي ونائبه يعزيان في استشهاد مدير دائرة شؤون الضباط بوزارة الدفاع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية عزاء ومواساة في استشهاد مدير دائرة شؤون الضباط العميد الركن عبدالغني محمد سلمان، وهو يؤدي واجبه الوطني في معركة الحرية والكرامة ضد مليشيا الانقلاب الحوثية الإرهابية.



وأشاد فخامته في البرقية، بمناقب الشهيد وتضحياته وكفاءاته العملية والعسكرية..معرباً عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب الاليم.. مبتهلاً للمولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

كما بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق علي محسن صالح، برقية عزاء ومواساة في استشهاد البطل العميد الركن عبدالغني محمد سلمان، مدير دائرة شؤون الضباط، وهو يؤدي واجبه الوطني في جبهات العزة والكرامة دفاعاً عن الثورة والجمهورية والثوابت والمكتسبات الوطنية.

وأشار نائب الرئيس في البرقية إلى مناقب الشهيد البطل وتضحياته ومواقفه الشجاعة وكفاءته العسكرية والقيادية وما عرف عنه من إخلاص وتفاني في مختلف المواقع التي شغلها طوال مسيرة حياته الحافلة بالعطاء وخدمة الوطن..معبراً عن خالص العزاء والمواساة لأسرة وأقارب الشهيد البطل ومحبيه وكافة أبطال القوات المسلحة..سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

وبعث رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني ورئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك ورئيس مجلس الشورى الدكتور احمد عبيد بن دغر، برقيات عزاء مماثلة في استشهاد مدير دائرة شؤون الضباط العميد الركن عبدالغني محمد سلمان.

وعبر رؤساء مجالس النواب والوزراء والشورى في برقياتهم، عن خالص التعازي وصادق المواساة بهذا المصاب الاليم.. سائلين الله العلي القدير ان يتغمده بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته ويلهم اهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.