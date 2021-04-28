شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر باصرة يؤكد أهمية قيام البرلمانيين في العالم بدورهم في حماية الديمقراطية والدساتير والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اكد نائب رئيس مجلس النواب المهندس محسن باصرة ، أهمية قيام البرلمانيين في العالم بدورهم في حماية الديمقراطية والحقوق وحماية الدساتير وايجاد مساحة واسعة تكفل الحريات والحقوق.



واشار باصرة في كلمة بلادنا التي القاها ، اليوم، في اجتماعات اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان في الاتحاد البرلمان الدولي، المنعقدة افتراضياً، الى ان فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتداعياته اثر على عمل البرلمانات وعلى عمل اللجان البرلمانية باعتبارها الادوات الدستورية للبرلمانات والسلطات التشريعية.