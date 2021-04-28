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باصرة يؤكد أهمية قيام البرلمانيين في العالم بدورهم في حماية الديمقراطية والدساتير

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متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اكد نائب رئيس مجلس النواب المهندس محسن باصرة ، أهمية قيام البرلمانيين في العالم بدورهم في حماية الديمقراطية والحقوق وحماية الدساتير وايجاد مساحة واسعة تكفل الحريات والحقوق.

واشار باصرة في كلمة بلادنا التي القاها ، اليوم، في اجتماعات اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان في الاتحاد البرلمان الدولي، المنعقدة افتراضياً، الى ان (كوفيد-19) وتداعياته اثر على عمل البرلمانات وعلى عمل اللجان البرلمانية باعتبارها الادوات الدستورية للبرلمانات والسلطات التشريعية.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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