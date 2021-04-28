"الهلال الأحمر الإماراتي" يفتتح مجلس "الشهيد عمر سالم بارشيد" بالمكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

افتتحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، اليوم الأربعاء، مجلس الشهيد اللواء الركن عمر سالم بارشيد بحضور رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، ومحافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، ووفد الهيئة وعدد من المسؤولين اليمنيين بمديرية المكلا بالمحافظة، وذلك تحت رعاية الرئيس عبدربه منصور هادي، والذي بني وجُهز بالكامل بتمويل من الامارات.



وتأتي هذه المشاريع الحيوية تنفيذاً لتوجيهات ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ومتابعة ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، في إطار السعي لتقديم خدمات أفضل بمشاريع التنمية والبنية التحتية وذلك ضمن جهود الهيئة إنشاء وصيانة و ترميم عدد من المباني والمرافق الحيوية بالمحافظة.

ودأبت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، على العمل مع السلطة المحلية بمحافظة حضرموت بفتح المشاريع وتهيئتها للعمل ومن أهم الإنجازات الموازية أيضاً المشاريع الاجتماعية والخدمية التي قدمتها الهيئة ولاتزال لجميع الجوانب الحيوية في محافظة حضرموت.

وأشاد اللواء الركن فرج سالمين البحسني، بالدور الكبير التي تقدمه الإمارات في حضرموت واهتمامها بالمشاريع الحيوية ومختلف القطاعات الخدمية فيها، مؤكداً أن "الهيئة ساهمت بشكل ملموس في تحسين وإنعاش عجلة التنمية بالمحافظة وعبر عن تقدير وامتنان السلطة المحلية للدعم المتواصل الذي تقدمها الإمارات وذراعها الإنسانية في اليمن "الهلال الأحمر" في المجالات الخدمية والتنموية والإغاثية، وهو ما يعبر عن عمق علاقات الإخاء والتعاون بين البلدين والشعبين".