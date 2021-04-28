البركاني: الحرب في مأرب تضع مصداقية الأمم المتحدة على المحك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

قال سلطان البركاني رئيس مجلس النواب التابع للحكومة اليمنية الشرعية، إن الحرب في مأرب تضع مصداقية الأمم المتحدة على المحك.



جاء ذلك خلال لقاء مع المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، عبر الاتصال المرئي لمناقشة الخطوات الضرورية والعاجلة لايقاف الحرب المدمرة التي تشهدها محافظة مأرب، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية.

وأضاف البركاني "هناك المئات من الضحايا الذين يسقطون يومياً جراء الحرب التي تشنها مليشيا الحوثي ضد السكان والنازحين والآمنين في المحافظة وحولتها الى بحرٍ من الدماء".

ولفت إلى "تعنت ميليشيا الحوثي ورفضها كل المبادرات ونكثها لكل الاتفاقيات، وتقويضها الدائم لكل الجهود الأممية في هذا الجانب".

وأكد المسؤول الحكومي أن "الحديث عن السلام في ظل الحرب والتصعيد الحوثي لن يحقق النتائج المرجوة".

وأشار إلى أن استمرار الحرب سيؤدي إلى كارثة إنسانية وبيئية واقتصادية كبيرة "ستصل أضرارها إلى كل أنحاء اليمن، خصوصاً إذا ما تعرضت منشآت النفط والغاز للأعمال الإرهابية الحوثية التي تعودت عليها تلك الميليشيات في مختلف المراحل منذ بداية الحرب".

من جانبه، أكد غريفيث أن الأمم المتحدة "ترفض كافة أشكال الأعمال العسكرية من الحوثيين وتدرك حجم المخاطر التي ستنتج عنها وما سيتعرض له السكان في مأرب والنازحين".

ولفت إلى أن الأمم المتحدة تبذل كل ما بوسعها لايقاف المواجهات العسكرية وتجري تواصلها المكثف مع كافة الجهات التي يمكن أن تلعب دوراً إيجابياً لايقاف تلك المواجهات، وذهاب اليمنيين الى طاولة المشاورات بصورة عاجلة والتزامهم بخيار السلام بعيداً عن الخيارات الأخرى.