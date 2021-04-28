وزير الصحة يفتتح قسم الطوارئ العامة بمستشفى الأمومة والطفولة بالمكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

افتتح وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، اليوم، مشروع تأهيل قسم الطوارئ العامة بمستشفى المكلا للأمومة والطفولة بتمويل من مؤسسة صلة للتنمية.



واستمع الوزير بحيبح، إلى شرح عن مراحل انجاز المشروع التي شملت أعمال الهدم وإلاعادة وبناء وتوزيع غرف القسم وفتح بوابة رئيسية خاصة بالقسم كما يشمل المشروع على تدريب وتأهيل كوادر قسم الطوارئ من أطباء وممرضين.

و أشاد وزير الصحة، بالمشروع الذي سيسهم في تخفيف معاناة المرضى من خلال استقبال واستعياب أكثر عدد من الحالات الطارئة وتوفير الرعاية الصحية والعلاجية المناسبة لهم..مؤكداً حرص الوزارة على تقديم سبل الدعم لتطوير قدرات المستشفيات التي تقدم الخدمات للمواطنين والارتقاء بها..مثمناً دعم وجهود مؤسسة صلة للتنمية في قطاع الصحة.

حضر الافتتاح وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الشباب فهمي باضاوي، ومدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت الدكتور محمد الجمحي، والمدير العام لمستشفى المكلا للأمومة والطفولة الدكتورة ابتسام المعاري، والمدير التنفيذي لمؤسسة صلة للتنمية علي حسن باشماخ.