الجدحي يدشن استلام معدات طبية خاصة بمواجهة وباء كرونا في قشن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 أبريل 2021

الخليج 365 - المهرة

أشاد الأستاذ فيصل بن حازم الجدحي مدير عام مديرية قشن، بجهود ومبادرة رجال الأعمال المغتربين من أبناء المديرية المتمثلة بدعم قطاع الصحة بمختلف الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة لمواجهة وباء كورونا والحميات المنتشرة في المحافظة والمديرية بشكل خاص.



جاء ذلك، خلال تدشينه الثلاثاء لاستلام مجموعة من أجهزة التنفس الاصطناعي وأجهزة قياس تشبع الدم بالأكسجين والإسطوانات ومكائن التعقيم والكمامات والقفازات وغيرها من المستلزمات الطبية اللازمة لمساندة مستشفى قشن الريفي في مواجهة وباء كورونا، قدرت قيمتها الإجمالية بـ 170 ألف ريال سعودي.

وعبّر المدير العام بن حازم عن فخره واعتزازه بهذا الموقف الإنساني النبيل لأبناء المديرية الميسورين في الداخل والخارج، والذي يعبّر عن الأصالة ومدى التلاحم بين أبناء العاصمة التاريخية للمهرة.

من جهته عبر الدكتور محمد شلال مدير مكتب الصحة بالمديرية، عن شكره وتقديره لرجال الأعمال الداعمين والقائمين على هذه المبادرة النبيلة التي ستساهم بشكل كبير في مساندة الطاقم الطبي بمستشفى قشن الريفي في التعامل مع الحميات ومواجهة الموجة الوبائية لفيروس كورونا بالشكل المطلوب.

حضر حفل الاستلام والتسليم؛ الشيخ صالح علي عمروتن الجدحي رئيس اللجنة المكلفة من رجال الأعمال الداعمين وعدد من أعضاء اللجنة.