اجتماع بسيئون يناقش حفر بئر مياه الشرب بمديرية حجر الصيعر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش وكيل محافظة حضرموت المساعد لشئون مديريات الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي، اليوم، مع مدير عام مديرية حَجِرْ الصِيْعَر احمد الصيعري، كيفية تنفيذ مشروع حفر بئر جديدة لمياه الشرب لسكان المديرية.



وجرى في الاجتماع الذي حضره مدير مشروع وادي حضرموت الزراعي الدكتور محسن السقاف ومدير عام فرع الهيئة العامة لمياه الريف بوادي حضرموت والصحراء المهندس حسام غيثان، تكليفهما بإعداد دراسة فنية مفصلة عن الجدوى الاقتصادية وكذلك من الناحية الجيولوجية لحفر بئر جديدة في المنطقة المناسبة التي يمكن لجميع سكان مناطق المديرية الاستفادة من مياهها دون عناء.

وأكد وكيل المحافظة السعيدي، حرص السلطة المحلية على توفير الإحتياجات الملحة لسكان المناطق الصحراوية وفي مقدمتها مياه الشرب لتخفيف معاناتهم وتحقيق مزيد من الاستقرار المعيشي لهم.