السفيرة مجلي تبحث مع مسؤول اوكراني سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

بحثت سفيرة بلادنا في وارسو الدكتورة ميرفت مجلي، اليوم، مع رئيس دائرة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في الخارجية الأوكرانية ميكولا ناهورني، سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.



وعبرت مجلي خلال الاجتماع المنعقد عبر تقنية الاتصال المرئي، عن تقدير بلادنا لمواقف أوكرانيا الداعمة للحكومة الشرعية في جميع المحافل الدولية..مشيرةً الى ان العلاقات بين البلدين عميقة وتاريخية.

واستعرضت مجلي مستجدات الأوضاع في بلادنا، واستمرار تصعيد مليشيا الحوثي الإرهابية في مأرب، واستهداف المدنيين و مخيمات النازحين.

من جانبه اكد المسؤول الاوكراني، دعم بلاده لموقف الحكومة اليمنية في مواجهة مليشيا الحوثي الانقلابية..مشيراً الى أن ما يحدث لا يختلف عما تواجهه بلاده من تمرد مليشيا إقليم الدونابس، وانهم يأملون بأن يحل السلام المستند الى دستور البلاد ومؤسسات الدولة الشرعية..مجدداً دعم بلاده للمبادرة السعودية للسلام.