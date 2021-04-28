العكبري يناقش تدخلات الصندوق الاجتماعي للتنمية في قطاع التعليم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش وزير التربية والتعليم طارق العكبري، اليوم، بمدينة المكلا محافظة حضرموت، مع مدير الصندوق الاجتماعي للتنمية فرع المكلا عوض لقصم، مشاريع وتدخلات الصندوق في القطاع التربوي والتعليمي من خلال تحسين جودة التعليم بالمحافظات.



وأشاد الوزير العكبري بمشاريع وتدخلات الصندوق الاجتماعي للتنمية في القطاع التعليمي وتأهيل وتدريب المعلمين، ودعم البنية التحتية في بناء المدارس وتحسين بيئتها من خلال الوسائل التعليمية الحديثة..مؤكداً حرص الوزارة العمل مع مختلف المؤسسات الوطنية الحكومية، وتقديمها أوجه التسهيلات وتذليل الصعوبات والتحديات للقيام بمهامها.

وأكد وزير التربية، على أهمية التعاون المشترك بين الوزارة والصندوق الإجتماعي ومعالجة وتصحيح اي الاختلالات من أجل استقرار العملية التربوية والتعليمية ومستقبل أفضل..مشدداً على ضرورة الاستفادة من المنح والبرامج الحالية في قطاع التعليم وفق أسس ومعايير واضحة وشفافة.

من جانبه أشار مدير الصندوق الاجتماعي للتنمية، الى الإنجازات التي حققها الصندوق الاجتماعي خلال الفترة السابقة في القطاع التربوي والتعليمي، والمشاريع التي يعتزم القيام بها في هذا القطاع خاصة فيما يتعلق بمنحة البنك الإسلامي للاستجابة (لكوفيد-19) ومرحلة التعافي من أجل استمرارية التعليم.