البحث الجنائي بالمهرة يضبط "3" أطنان من الحشيش المخدر على متن قارب بساحل محيفيف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 أبريل 2021

الخليج 365 - المهرة

تمكن رجال البحث الجنائي بمحافطة المهرة، مساء الثلاثاء، بالتعاون والتنسيق مع خفر السواحل بالمحافطة، من ضبط كمية من الحشيش على قارب بساحل محيفيف مديرية الغيضة.



وتقدر الكمية المضبوطة بـ"3" أطنان من مادة الحشيش المخدر،

وجرى تحريزها والتحفظ عليها وإعداد محضر ضبط بحضور وكيل نيابة الغيضة الابتدائية القاضي هاني بلحاف، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

عملية ضبط هذه الكمية الضخمة من المخدرات تأتي انعكاسًا للحس الأمني واليقضة العالية لرجال الأمن، وفي ظل الدعم اللامحدود الذي تقدمه السلطة المحلية ممثلة بمعالي المحافظ الأستاذ محمد علي ياسر، للأجهزة الأمنية والعسكرية بالمحافظة وتسخير الإمكانيات المتاحة في سبيل تأدية مهامها، ضمن جهودها في تعزيز الإجراءات الأمنية والحفاظ على الأمن والاستقرار والقضاء على ظاهرة التهريب.