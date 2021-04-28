شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 26 طنًا من السلال الغذائية الرمضانية بالمهرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 أبريل 2021

الخليج 365 - المهرة

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية دفعة جديدة من المساعدات الغذائية الرمضانية بمحافطة المهرة.



وشملت الدفعة توزيع 26 طنًا و750 كيلو غرام من السلال الغذائية الرمضانية، استفاذ منها 150 فرد من فئة المحتاجين في مديريتي المسيلة وسيحوت.

هذا الدعم يأتي امتدادا للمشاريع الرمضانية التي تقدمها المملكة العربية السعودية الشقيقة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للشعب اليمني خلال عام 1442هـ.