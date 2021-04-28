مليشيا الحوثي تستهدف مدينة مأرب بصاروخ باليستي

المنامة - ياسر ابراهيم - استهدفت مليشيا الحوثي الانقلابية، الأربعاء، مدينة مأرب بصاروخ بالستي.



وقال مصدر محلي، إن مليشيا الحوثي أطلقت صاروخ باليستي على مدينة مأرب سقط في منطقة الروضة شمال المدينة، حسب الموقع الإلكتروني للمحافظة.



وأوضح المصدر، أن الصاروخ وقع في مكان خالٍ من السكان والمنازل، متسبباً في خلق حالة من الهلع والخوف أوساط الأطفال والنساء والمدنيين.



ومؤخراً كثفت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، استهدافها لمدينة مأرب بعشرات الصواريخ الباليسيتة والطائرات المُسيّرة.



وتسببت الصواريخ البالستية والمقذوفات التي أطلقتها مليشيا الحوثي على الأحياء السكنية المكتظة بالسكان بمدينة مأرب خلال الفترة من أغسطس 2014م، وحتى ديسمبر 2020م، تسببت بمقتل وإصابة نحو 1600 مدنياً حسب تقارير رسمية.

