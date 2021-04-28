وزارة الدفاع ورئاسة الأركان تنعيان العميد عبدالغني محمد سلمان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

نعت وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة، إلى الشعب اليمني وقيادته وقواته المسلحة استشهاد العميد الركن/ عبدالغني محمد سلمان، مدير دائرة شئون الضباط، وهو يؤدي واجبه الوطني ضد مليشيا التمرد والارهاب والدفاع عن الثورة والجمهورية والثوابت والمكتسبات الوطنية العظيمة.



وقالت وزارة الدفاع ورئاسة الاركان في بيان النعي"لقد كان الشهيد البطل واحداً من القادة الاوفياء المخلصين للوطن والقضية وكانت له اسهامات فاعلة في بناء وتطوير القوات المسلحة واعادة بناء مؤسسات ودوائر وزارة الدفاع منذ العام 2016، وكان مثالاً في القيادة والجندية والاحترافية والانضباط في مختلف المراحل والمستويات والمناصب والمهام التي أسندت إليه، وكان من أوائل الضباط الذين لبوا نداء الواجب لمواجهة المليشيا الحوثية والمشروع الايراني، وخلّد خلال حياته تاريخا مشرفا من المواقف والنضال الوطني".

واضاف بيان النعي "برحيل هذا البطل المقدام الذي بذل في سبيل مبدئه وقضيته الغالي والنفيس وسكب دمه الطاهر ليروي ثرى هذه الأرض الطيبة ويغسلها من رجس الارهاب الفارسي وأذيالها الحوثيين، فقد خسر الوطن وقواته المسلحة هامة شامخة وواحدا من الرجال الشجعان الذين دافعوا عن وطنهم وأمتهم وشعبهم في كل المواقع والميادين وظلوا أوفياء لشرفهم العسكري حتى آخر لحظه من حياتهم".

واشار البيان الى إن القوات المسلحة وهي تنعي اليوم هذا القائد الفذ لتعبر عن الفخر والاعتزاز بتضحيات وبسالة أبطال الجيش والمقاومة المرابطين في الثغور والجبهات وتؤكد مضيها لاستعادة الدولة ومواجهة المد الإيراني والامامي البغيض، ولن تثنيها التضحيات الغالية من مواصلة السير حتى تحرير كل ذرة من تراب الوطن وتحقيق كامل الاهداف المنشودة انطلاقاً من واجبها الوطني ووفاءً لدماء الشهداء الأبرار.

وعبرت قيادة وزارة الدفاع ورئاسة الأركان العامة عن صادق التعازي وعظيم المواساة لأسرة الشهيد وأقاربه ورفاق دربة وكل محبيه، سائلين الله له الرحمة والمغفرة، ولذويه الصبر والسلوان.