انطلاق الحملة الوقائية للتحصين ضد فيروس كورونا بالمهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 أبريل 2021

الخليج 365 - المهرة

دشن مدير عام مكتب الصحة والسكان بالمهرة الدكتور عوض مبارك سعد الثلاثاء، بمعية مدير الطوارئ بوزارة الصحة العامة والسكان الاستاذ منصور الحبيشي ونائب مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور مبارك بن مزيون ومدير ادارة التثقيف والاعلام الصحي بالمحافظة الاستاذ امين حسن والدكتور نعمان عبد الرزاق بن عويض مدير ادارة الخدمات الطبية بمكتب الصحة حملة التثقيف والتوعية لفرق التثقيف والاعلام الصحي بالمحافظة والتي تتضمن برنامج توعوي عبر مكبرات الصوت للسيارات المتجولة في مناطق مديريات المحافظة واللافتات التوعوية والملصقات في المرافق الصحية والتجمعات السكانية .



وفي فعالية التدشين اكد مدير عام مكتب الصحة والسكان الدكتور عوض مبارك سعد على اهمية هذا القاح الذي يستهدف في المرحلة الاولى العاملين في القطاع الصحي وكبار السن في عمر (60)عاما والمصابين بالامراض المزمنة، و هذه كدفعة اولى وهي 8120 جرعة ، وان شاءالله المرحله الثانية سوف تستهدف مختلف فئات المجتمع .

وقال الدكتور مبارك بن مزيون نائب مدير مكتب الصحة بالمحافظة ان جانب التثقيف والاعلام من الجوانب الهامة وخاصة في هذا التوقيت الذي نستعد فية على مستوى مديريات المحافظة لتنفيد الحملة الوقائية للتحصين ضد كوفيد 19،ولذلك حرصنا على حث وتوعية الناس عبر فرق التثقيف في مختلف مديريات المحافظة .

ومن جانبه أشار الاستاذ امين حسن سعيد مدير ادارة التثقيف والاعلام الصحي بالمحافظة الى ان حملة التثقيف والتوعية التي تنفذها فرق التثقيف والاعلام الصحي بالمحافظة ،تاتي استعدادا لانطلاق الحملة الوقائية للتحصين ضد فيروس كورونا ، املين تحقيق الاهداف المرجوه بنجاح والوصول الى الفئات المستهدفة خلال الجرعة الاولى من الحملة.