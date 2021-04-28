شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لجنة مكافحة كورونا بالمهرة تقر رفع الحظر الجزئي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 أبريل 2021

الخليج 365 - المهرة

أقرت اللجنة الأمنية بمحافطة المهرة، في تعميم موجه لقادة الوحدات العسكرية والأمنية ومديري عموم المديريات ومدير عام مكتب الصحة، رفع الحظر الجزئي ابتداءً من الثلاثاء 27/ابريل /2021م، استنادا للتعميم الصادر من مكتب الصحة والسكان بالمحافظة بشأن انخفاض حالة الحميات، على أن يبقى العمل والتقيد بالإجراءات الاحترازية المقرة سابقاً للحد من تفشي وباء كورونا والحميات الفيروسية وحفاظا على السلامة العامة للمواطنين.



وشدد القرار على أن يتم استئناف الحظر الجزئي حال عودة الحميات لا سمح الله.

ووجهت اللجنة الأمنية برئاسة محافظ المحافظة الأستاذ محمد علي ياسر، الشكر والتقدير للضباط والأفراد والإعلاميين المشاركين في تنفيذ الحظر وللمواطنين وأصحاب المحال التجارية على تعاونهم وتنامي وعيهم في إنجاح الحظر الجزئي.