تواصل الحملات الميدانية لضبط مستحضرات التجميل منتهية الصلاحية بالمهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 أبريل 2021

الخليج 365 - المهرة

واصلت اللجنة المشتركة بمكتب الصناعة والتجارة بمحافظة المهرة حملاتها الميدانية للأسبوع الثاني على التوالي للتفتيش على مواد ومستحضرات التجميل منتهية الصلاحية والغير صالحة للاستعمال في الصيدليات والصوالين ومحلات بيع مواد التجميل في مديرية الغيضة عاصمة محافظة المهرة.



ولفت مستشار مدير عام مكتب الصناعة والتجارة عضو اللجنة الاستاذ شكري الأسد

أن الحملة مستمرة وتأتي من دافع حماية المستهلك والسلامة المجتمعية، محذراً جميع المستهلكين بعدم التعاطي مع الزيوت والخلطات الشعبية مجهولة الهوية والغير خاضعة لدستور الأدوية والمواصفات والمقاييس، وقايةً واحترازاً لما قد تحدثه هذه المستحضرات من أضرار وآثار جانبية.

وأشاد بتفاني الجهود الممبذولة لفريق اللجنة المشتركة التي شكلت قبل انطلاق الحملة بتوجيهات المحافظ الاستاذ محمد علي ياسر رئيس المجلس المحلي بالمحافظة.