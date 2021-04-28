مجهولان يغتالان مدير سجن أمن الضالع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 أبريل 2021

الخليج 365 ـ الضالع

اغتال مسلحان مجهولان، مساء الثلاثاء 27 أبريل/ نيسان 2021م، مدير سجن إدارة أمن محافظة الضالع، (جنوبي اليمن).



وقالت مصادر محلية، إن مسلحين مجهولين كانا على متن دراجة نارية قاما بإطلاق وابل من النيران على مدير السجن بالضالع.

وأطلق المسلحان النيران على "مصطفى حمود"، مدير سجن إدارة امن محافظة الضالع أثناء خروجه من بوابة إدارة أمن المحافظة، واردياه قتيلاً.

وبحسب المصادر، هرع مواطنون إلى موقع الحادثة وقاموا بنقل الضحية إلى أحد مشافي المدينة.

وذكر مصدر أمني أنه لم يتبين حتى اللحظة هوية الجناة اللذين لاذا بالفرار فور تنفيذ جريمتهما، مؤكدا انه سيتم ملاحقتهما وتقديمهما للعدالة كسابقيهما من مرتكبي جرائم الاغتيالات.

وشهدت المحافظة عددا من عمليات الاغتيال، في حين نفذت الأجهزة الأمنية حملة تعقب وتحر واسعة رصدت تحركات عشرات المشتبهين واعتقلت العديد منهم.