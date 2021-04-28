شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قصف حوثي يستهدف الأعيان المدنية في التحيتا بالحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 أبريل 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

استهدفت مليشيات الحوثي، الأعيان المدنية في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا بالأسلحة المتوسطة والثقيلة.



وذكر مصدر محلي، أن مليشيات الحوثي فتحت نيران أسلحتها صوب منازل ومزارع المواطنين في منطقة الجبلية مستخدمة قذائف الهاون عيار 82، والأسلحة المتوسطة.

وأوضح المصدر، أن استهداف المليشيات أسفر عن أضرار مادية في المنازل والحقول الزراعية، وأثار حالة ذعر لدى الأهالي لا سيما الأطفال والنساء