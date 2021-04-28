شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قوات الجيش والمقاومة تصد هجوما حوثيا في جبهة ثره بأبين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 أبريل 2021

الخليج 365 ـ أبين

تصدت القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية، لهجوم نفذته مليشيا الحوثي على مواقعها في جبهة ثره التابعة لمحافظة أبين.



وقالت مصادر عسكرية ميدانية، إن المليشيات الحوثية شنت هجوماً على المواقع الأمامية للجبهة وكثفت النيران على مواقع القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية بغرض اختراق صفوفها؛ لكن تم التصدي للهجوم والتعامل معه بكل قوة ولاذ جميع المهاجمين بالفرار.

يشار إلى أن المليشيات الحوثية ومنذ دخول شهر رمضان المبارك وهي تحاول شن هجمات مباغتة إلا أن القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية على يقظة عالية.